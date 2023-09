Abruzzo | “da 13 anni ci sono sette milioni di euro bloccati per la Riserva Naturale Guidata Monte Salviano”

(Di sabato 9 settembre 2023) Avere i soldi in attesa, da, e non poterli spendere. È quel che accade a La, istituita dalla Regionenel 1999, anche se preceduta, nel 1993, dal Parco periurbano del. Un’area protetta che si estende per 722 ettari, comprendendo il Sito d’Interesse Comunitario “” di 860 ettari. Un paradiso, con poche porzioni di boschi di querce e di carpini, di sorbi e di aceri, scampate agli incendi e ai disboscamenti. Soprattutto con estese praterie. Un paradiso non solo naturalistico, ma anche storico-archeologico, che necessita di attenzioni. Ed infatti a febbraio 2000 il sindaco di Avezzano, Mario Spallone, ...

È possibile prenotare la terza dose per la fascia 5 - 11, la quarta per gli over 12 e la ... MOLISE, BASILICATA E- Il Molise ha una piattaforma in cui si richiedono codice fiscale, tessera ...... che già si era candidato nel 2019 a presidente della Regione, sconfitto da Marco Marsilio ... che con Legnini ha stretto un forte legame politico e di stima personale neglidel post sisma ...Per la prima volta dopo moltila nostra Provincia ha l'onore di tornare ad ospitare la Gara ... Roma Capitale, Municipio 8 - 11 - 12 di Roma, Ronciglione, Umbria e, affrontano quelle ...

Abruzzo, “da 13 anni ci sono sette milioni di euro bloccati per la Riserva Naturale Guidata Monte… Il Fatto Quotidiano

Tra santi, personaggi biblici (fatevi raccontare la leggenda di Sansone) e migranti partiti per l’America, il territorio porta tracce dell’uomo fin dall’epoca pre-romana ...Caporale è stato per 10 anni Deputato Regionale in Abruzzo e Presidente della Commissione per le Politiche Europee. Insieme a Maurizio Acerbo, Segretario Nazionale del Partito Rifondazione Comunista, ...