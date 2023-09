387 tentativi di suicidio in un anno raccolti dal solo Pronto soccorso Bambino Gesù di Roma | 90% ragazze con età media 15 anni

(Di sabato 9 settembre 2023) Ildeldiha registrato dati sconcertanti: ben 387ditra i giovani, con il 90% delle vittime costituito da, e un'etàdi 15. Questi numeri agghiaccianti, al di là di ogni comprensione, rivelano una verità che non può più essere trascurata: urgente ascoltare attentamente, perché questo è più di un semplice allarme; è un grido di disperazione che non può più essere ignorato. L'articolo .

... presenta pensieri inerenti il suicidio o mette in attodi suicidio. Elisa Fazzi , ... Sempre al Bambino Gesù sono stati registraticasi nell'ultimo anno per tentato suicidio e ideazione ...ROMA - Sonoi casi registrati nell'ultimo anno al Bambino Gesù di Roma per tentato suicidio e ideazione suicidaria tra i giovani e i giovanissimi . L'età media è 15 anni. Il 90% sono ragazze. Domenica è la ...Marika aveva paura di non superare gli esami di riparazione e non è riuscita a gestire l'ansia. Così ha provato a uccidersi. Leila è stata abbandonata dalla madre, è rimasta sola col padre, che è però ...

387 Tentativi di Suicidio Under 18: Il Grido Silenzioso di una ...

