(Di sabato 9 settembre 2023) Gaeta, 9 set. (Adnkronos) - No, io non ho l'ecoansia. La ragazza del Giffoni mi ha fatto pena. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo sul palco di Azzurra Libertà, la kermesse di Forza Italia Giovani, in corso di svolgimento a Gaeta. Ho ricevuto i devastatori (i rappresentanti di Ultima Generazione, ndr) perché come organizzazione volevano parlarmi e le porte del ministero sono sempre aperte, ha aggiunto il ministro.