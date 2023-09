Zuppa di Porro 8 settembre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 8 settembre 2023)di. Repubblica, Stampa e Foglio contro decreto sicurezza Meloni: bene che avrebbe dovuto fare in alternativa non è molto chiaro. Niente? o bla bla bla educazione, socialità? Meloni risponde su Gianbruno; immaginate domanda simile a Monti o Draghi? Ryanair taglia voli in Italia e il depuato di Fdi paignucola, ma pensa un po’ tu. La Santanchè alaza le tasse sui proprietri di case: sì è così. Non giriamici in todo e decide pure di aumentare gli obblighi per chi ha un quarierino in affitto. Hayek e Friendman, ma anche martino eRicossa si rivoltano nella tomba. Per Prodi è una vergogna non avere il salario minimo.e oggi ce lo spiega sulla Stampa. Ben arrivati Capezzone&Sechi a Libero e Sallusti&Feltri al Giornale. IL fatto sugli incontri di Verdini e su Mediobanca prove di pace. Ottimo Pichetto, il governo salva 350euro5 in ...