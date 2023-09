Zuliani | “Il Napoli merita 30 punti di penalizzazione La plusvalenza di Osimhen e certi favori arbitrali…”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il giornalista Claudio, nel soffermarsi sul caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus, ha rivolto un duro attacco al. Le controversie tra i tifosi riguardo alladella Juventus nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze sembrano non placarsi. Dopo il patteggiamento del club bianconero per la ‘famosa’ manovra stipendi, il noto giornalista di fede juventina Claudioha coinvolto anche ilin una diretta sui social: “Hanno dato 10dialla Juventus per delle plusvalenze di giocatori veri che giocano, ma ne dovrebbero dare 30 ale saremmo a pariin classifica. Gli azzurri sono al primo posto in classifica grazie a dei gol di un giocatore che è frutto di una ...