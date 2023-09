Zinzi | no ad abbattimento di 750 lecci alla Reggia di Caserta | “Decisione incomprensibile”

(Di venerdì 8 settembre 2023). “Ladella dirigenza delladidi abbattere 750che delimitano la cosiddetta ‘Via dell’Acqua’ nel parco dellastessa va rivista”. Così il deputatono della Lega, Gianpiero, che ha presentato un’interrogazione al ministro competente sul tema. “Il doppio filare di queste essenze costituisce da sempre l’immagine iconica del Palazzo Reale conosciuta in tutto il mondo, la loro rimozione senza un preciso progetto di ripristino dell’alberatura determinerà inevitabili ripercussioni, tanto all’immagine quanto all’ambiente – spiega. Per questo appare opportuno procedere ad un’ulteriore valutazione della situazione, oltre a garantire una manutenzione ordinaria e straordinaria più capillare”.

