Zielinski Gioca 90 Minuti Pieni | La Polonia batte Isole Faroe 2-0

(Di venerdì 8 settembre 2023) Piotr, centrocampista del Napoli, offre una prestazione stellare nella vittoria dellasulleper 2-0 nelle qualificazioni all’Euro 2024. CALCIO NAPOLI. Laha ottenuto una vittoria convincente per 2-0 sullenelle qualificazioni all’Euro 2024, in una partitata allo stadio PGE Narodowy di Varsavia. La star Robert Lewandowski, ha segnato entrambi i gol, ma un altrotore che ha brillato è stato Piotr, centrocampista del Napoli. La Doppietta di Lewandowski Robert Lewandowski ha continuato la sua striscia di gol, segnando una doppietta che ha garantito allatre punti fondamentali. Il suo contributo è stato cruciale, ma la vittoria ...

Kvaranel Napoli da poco più di un anno e abbiamo un rapporto fantastico con la dirigenza del ... Quando nella squadra ci sono giocatori come Osimhen, Di Lorenzo,, è una squadra forte e ...Kvaranel Napoli da poco più di un anno e abbiamo un rapporto fantastico con la dirigenza del ... Quando nella squadra ci sono giocatori come Osimhen, Di Lorenzo,, è una squadra forte e ......è un match valido per la quinta giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024 e si... Szymanski, Linetty,, Kaminski; Milik, Lewandowski. ISOLE FAROE (4 - 4 - 1 - 1): Lamhauge; ...

Polonia-Far Oer: 2-0. Zielinski gioca per l'intera durata della partita Sport Napoli News

Piotr Zielinski è stato un altro eroe silenzioso della partita. Il centrocampista del Napoli è partito titolare e ha giocato per l’intera durata del match, fornendo una prestazione solida e ...Nessun problema per il centrocampista azzurro, reduce da una vittoria con la sua Nazionale.