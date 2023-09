... ma il capo consigliere del presidente Volodymyr, Mykhailo Podolyak . In una lunga e ... 'Nessun ruolo di mediazioneil Papa , è filorusso , non è credibile'. Kiev esclude quindi la ...ha anche aggiunto che in Ucraina "non abbiamo avuto giorni di lutto" quando Prigozhin è morto, "noi questo è un terrorista in meno". "Il morale dei russi è crollato perché si coprivano ...Il capo consigliere del presidente ucrainoesclude la possibilità di una mediazione vaticanarisolvere il conflitto militare in territorio ucraino. L'aggressione di Mosca contro Kiev 'ha aumentato i prezzi di cibo ed energia e ...

Zelensky, 'per ciò che ne sappiamo Putin ha ucciso Prigozhin' Agenzia ANSA

"Non ha senso parlare di un mediatore chiamato Papa Francesco se questi assume una posizione filorussa che è del tutto evidente a tutti", ha detto il capo consigliere di Zelensky. Addirittura per il ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che il responsabile della morte di Yevgeny Prigozhin, il fondatore del Gruppo Wagner, sia il Cremlino, almeno stando alle informazioni raccolte dagli u ...