Xi accoglie Maduro e snobba il G20 Il messaggio del leader cinese

(Di venerdì 8 settembre 2023) Pochi giorni fa è arrivata la significativa notizia che il presidente della Repubblica PopolareXi Jinping non avrebbe partecipato alla conferenza del G20, i cui lavori saranno ospitati dall’India di Narendra Modi tra il 9 e il 10 settembre. E a poche ore di distanza dall’apertura degli stessi lavori è arrivata un’altra notizia, altrettanto significativa: il ministero degli Esteri di Pechino ha annunciato che il presidente venezuelano Nicolassi recherà nella Repubblica Popolare per una visita diplomatica che durerà dall’8 al 14 settembre, dopo cinque anni dalla sua ultima visita in Cina. I temi centrali delle discussioni bilaterali che avranno luogo durante la permanenza delvenezuelano in territorio asiatico saranno, molto probabilmente, quelli degli investimenti e della cooperazione in ambito energetico: la ...