Xedra | noto influencer di moto | perde la vita in un incidente stradale nel pistoiese Indagato un coetaneo per omicidio stradale

(Di venerdì 8 settembre 2023) C’è un giovaneper la morte del palermitano di 20 anni Fabrizio Francesco Mannino, in arte “”, giovanein ambitociclistico.è morto in seguito a undomenica 3 settembre, a Quarrata, nel. Il giovane si trovava in vacanza in Toscana con la fidanzata. Sarebbe dovuto rientrare a giorni. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio. «Che tu possa divertirti inanche da lassù non ti conoscevo ma sarebbe potuto capire a tutti mi dispiace», commenta un utente. E ancora: «Riposa in pace fratello biker, non ti conoscevo ma il dolore è tanto. Siamo una grande famiglia e ti saremo sempre vicino». Nonostante la passione dipossa sembrare pericolosa il ...

domenica 10 settembre 2023, alle ore 17, nella chiesa di San Rocco di Pistoia dove si celebrerà una messa per Fabrizio Francesco Mannino, '' come era conosciuto nel mondo social

Aveva solo vent'anni Fabrizio Francesco Mannino, conosciuto su YouTube come «Xedra», morto in un incidente stradale in Toscana, a Quarrata, domenica scorsa 3 settembre.Il 10 settembre 2023, si terrà una commovente messa funebre nella chiesa di San Rocco a Pistoia in memoria di Fabrizio Francesco Mannino, noto come ...