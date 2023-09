(Di venerdì 8 settembre 2023) Il più longevo Intercontinental Champion della storia,, ha difeso con successo il suo titolo ed il record in quel di Raw contro. il terzo scontro tra i due è stato molto emozionante nonché importantissimo: il leader dell’Imperium ha superato l’ultimo ostacolo dell’ex American Alpha che non è riuscito a chiudere il regno incredibile dell’austriaco. Cody Rhodes ha rivelato che i due hanno ricevuto una, l’apprezzamento non è dunque solo dei fan… Cody Rhodes ha rivelato, durante il The Dale Jr. Download, che tutto lo spogliatoio ha applaudito i due non appena arrivati in gorilla positionil match, conche hanno ricevuto una meritataper ...

WWE: Standing ovation per GUNTHER e Chad Gable dopo il main event di Raw Zona Wrestling

Cody Rhodes ha rivelato che i due hanno ricevuto una standing ovation, l’apprezzamento non è dunque solo dei fan… Cody Rhodes ha rivelato, durante il The Dale Jr. Download, che tutto lo spogliatoio ha ...WWE Superstar Rhea Ripley's rival broke character to send The Judgment Day member a message. The star in question is Zelina Vega.