WWE | Gable Steveson rimosso dal roster di NXT

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo il suo ritiro dal Senior World Championship, il futuro dirisulta incerto ad NXT. Durante l’estateha battuto Baron Corbin nel suo match di debutto ad NXT Great American Bash, ed oltre a ciò ha anche vinto gli US Open nel wrestling amatoriale in aprile. È stata recentemente annullata la partecipazione dinel torneo che dovrebbe svolgersi a Belgrado, per motivi ancora incerti. Alcuni suggeriscono chedovesse chiedere il permesso alla WWE per partecipare a questi tornei, e che non gli fosse stato dato l’ok per farlo. Inoltre viene anche suggerito che gli sia stata negata la possibilità di partecipare al suo terzo NCAA che si dovrebbe svolgere alle Olimpiadi del 2024. Dave Meltzer di Wrestling Observer ha riportato poi quanto segue:” Un altro ...

WWE: Standing ovation per GUNTHER e Chad Gable dopo il main event di Raw Zona Wrestling

Gable Steveson’s future with WWE NXT is up in the air days after he withdrew from this month’s Senior World Championships. Earlier this summer, the Olympic Gold Medalist beat Baron Corbin in his ...Il più longevo Intercontinental Champion della storia, GUNTHER, ha difeso con successo il suo titolo ed il record in quel di Raw contro Chad Gable. il terzo scontro tra i due è stato molto emozionante ...