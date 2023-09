(Di venerdì 8 settembre 2023)svetta nella FP2 della 6h del, penultimo atto del FIA World Endurance Championship 2023. I padroni di casa, determinati a chiudere i giochi per il titolo piloti e costruttori davanti ai propri tifosi, prendono il comando rispondendo al dominio imposto in mattinata da Ferrari. Sébastien Buemi #8 ha avuto la meglio su Kamui Kobayashi #7, lo svizzero ed il nipponico hanno fatto la differenza sulla Porsche #38 di Hertz JOTA e sulla prima delle Ferrari, rispettivamente in scena con Antonio Felix Da Costa e con Alessandro Pier Guidi #51. Porsche è presente nella Top5 anche con l’auto ufficiale di Michael Christensen, mentre Peugeot si colloca ai margini dei migliori alle spalle della 499P #50 di Nicklas Nielsen. Difficile, invece, valutare il lavoro di Cadillac Racing, lontano dai migliori con la propria LMDh. WRT #41 guida la classe LMP2 con ...

WEC, FP2 6h Fuji: Toyota torna a guidare il gruppo OA Sport

Ferrari apre le danze con il giro veloce nella FP1 della 6h del Fuji, penultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship. Antonio Fuoco #50 precede Antonio Giovinazzi #51, le due 499P regnano ...Ferrari led a rain-hit opening practice session for this weekend's Fuji round of the World Endurance Championship, locking out the top two positions with its pair of Le Mans Hypercars.