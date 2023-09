Vuelta | Vingegaard vince 13a tappa e Kuss sempre in maglia rossa

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) – Jonasin solitaria la tredicesimadellaa Espana, la Formigal-Col du Tourmalet, di 135 km, con arrivo in salita. Il danese della Jumbo-Visma precede di 30" e 33" i compagni di squadra, lo statunitense Seppe lo sloveno Primoz Roglic.mantiene ladi leader della classifica generale con 1'37" su Roglic e 1'44" su. Domani altra frazione di montagna con l'arrivo in quota nella Sauveterre de Bearn-Larra Belagua, di 156 km. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il danese del team Jumbo-Visma Jonas Vingegaard si è aggiudicato la tredicesima tappa della Vuelta 2023 concludendo davanti a tutti in, 3h 51' 10", i 135 km con partenza da Huesca la Magia e arrivo a ...