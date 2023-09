Vuelta Espana 2023 | c’è solo la Jumbo Visma!

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il danese Jonas Vingegaard (Visma) ha vinto per distacco la tredicesima tappa della 78ma, la frazione regina di 135 chilometri, disputata quasi interamente in Francia, che da Formigal Huesca la Magia portava in vetta al leggendario Col du Tourmalet. A suggellare il trionfo totale della formazione giallonera, la maglia roja Sepp Kuss ha conquistato la piazza d’onore, a 30” dal vincitore del Tour de France, precedendo il terzo vespone, nonché conquistatore del Giro d’Italia, Primoz Roglic, giunto a 33”. Il monopolio del team olandese è evidenziato in modo lampante dalla nuova classifica generale in cui il ventottenne di Durango può vantare un vantaggio di 1’37” su Roglic e di 1’44” su Vingegaard. Gli spagnoli Juan Ayuso (UAE Team Emirates), quarto a 2’37”, ed Enric Mas (Tram Movistar), quinto a 3’06”, guidano il ...

La Vuelta a España 2023 è di colore giallonero dopo quattordici tappe. La Jumbo-Visma, come in molti si aspettavano sin dalla partenza di Barcellona, è al momento un affare interno nella squadra oland ...Juan Ayuso rimane, a sette tappe dal termine della Vuelta a España, il ciclista più accreditato per poter interrompere l'egemonia della Jumbo-Visma. Quarto posto per lo spagnolo della UAE Team Emirate ...