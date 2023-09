Vuelta a España 2023 | Juan Ayuso | “Vedere così la Jumbo-Visma è frustrante”

(Di venerdì 8 settembre 2023)rimane, a sette tappe dal termine della, il ciclista più accreditato per poter interrompere l’egemonia della. Quarto posto per lo spagnolo della UAE Team Emirates quest’oggi sull’arrivo del Tourmalet: troppo forte oggi Jonas Vingegaard, ma assieme a Cian Uijtdebroeks ed Enric Mas è rimasto assieme a Sepp Kuss e Primoz Roglic, venendo poi battuto allo sprint. L’iberico, grazie alla buonissima giornata vissuta quest’oggi, diventa il nuovo titolare della maglia bianca a causa del crollo di Remco Evenepoel, arrivato ad oltre 27? dal vincitore. Oltretutto, diventa anche il miglior piazzato della squadra emiratina, salendo al quarto posto, viste le giornate difficili vissute da Marc Soler, decimo a 3’08” da Vingegaard, e da Joao Almeida, sbuffante sin ...

Jonas Vingegaard vince in solitaria la tredicesima tappa dellaa Espana, la Formigal - Col du Tourmalet, di 135 km, con arrivo in salita. Il danese della Jumbo - Visma precede di 30" e 33" i compagni di squadra, lo statunitense Sepp Kuss e lo sloveno ...Jonas Vingegaard vince in solitaria la tredicesima tappa dellaa Espana, la Formigal - Col du Tourmalet, di 135 km, con arrivo in salita. Il danese della Jumbo - Visma precede di 30" e 33" i compagni di squadra, lo statunitense Sepp Kuss e lo sloveno ...Jonas Vingegaard vince la tredicesima tappa dellaa Espana, la Formigal - Col du Tourmalet e si commuove nell'intervista a caldo. Nel giorno del compleanno della figlia, Frida, la dedica è inevitabile e l'emozione pure: 'Non avrei potuto ...