Vuelta 2023 | Vingegaard si commuove | “Mia figlia oggi compie tre anni | la vittoria è per lei”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Jonasvince la tredicesima tappa dellaa Espana, la Formigal-Col du Tourmalet e sinell’intervista a caldo. Nel giorno del compleanno della, Frida, la dedica è inevitabile e l’emozione pure: “Non avrei potuto scegliere un giorno migliore. Ha tre. Questaè sicuramente per lei”, ha detto visibilmente commosso. “Avevo solo intenzione di guadagnare sui miei avversari, ne sono orgoglioso e felice. Tutto è andato anche meglio di quanto avessimo pianificato“, ha aggiunto il danese della Jumbo-Visma che ha trionfato sui Pirenei davanti alla maglia rossa Sepp Kuss a 30? e Primoz Roglic a 32?. SportFace.

