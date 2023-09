Vuelta 2023 | tredicesima tappa Formigal – Col du Tourmalet oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 settembre 2023)è il giorno del Col duallaa Espana. Lainfatti porta la corsa spagnola allo sconfinamento in Francia e all’arrivo su una delle vette simbolo del Tour de France. Grandissima attesa per una frazione che comprende anche il Col d’Aubisque e il Col des Spandelles, per un trittico pirenaico chepotrebbe ridisegnare profondamente la classifica generale. Di seguito tutte le informazioni per seguire in tempo reale unache Sportface vi racconterà nel dettaglio.: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA ...