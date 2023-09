Vuelta 2023 | classifiche aggiornate dopo tredicesima tappa | Kuss sempre in maglia rossa

(Di venerdì 8 settembre 2023) Jonas Vingegaard vince ladella. Il danese trionfa nei 134 km che portano da Formigal fino ai 2115 metri di altitudine del Col du Tourmalet.infernale infernale con tre pesanti salite. Per primo il Col d’Aubisque, 16,5 km al 7,1% di pendenza media, poi il Col de Spandelles, 10,3 km all’8,3%, ed infine il mitico Tourmalet con i suoi 18,9 km al 7,4% a chiudere la corsa. Il ciclista della Jumbo Visma mette il suo sigillo sulladominando negli ultimi 10km in salita dando uno strappo pesantissimo ai -8 rifilando trenta secondi ai compagni di squadrae Roglic per completare un clamoroso tris. Crollo inaspettato di Evenepoel, in difficoltà già dal de Spandelles,nelle retrovie e ormai fuori dalla lotta ...

