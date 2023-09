Volley | Fefé De Giorgi verso Italia-Macedonia | “Fatto un lavoro importante | trovate squadre interessanti”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Giornata di vigilia per l’, che domani (sabato 9 settembre, ore 18.00) affronterà ladel Nord negli ottavi di finale degli Europei 2023 dimaschile. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico del PalaFlorio di Bari e andrà a caccia della qualificazione ai quarti, dove poi affronterebbe la vincente della sfida tra Olanda e Germania. I Campioni del Mondo e d’Europa si presentano all’appuntamento dopo aver vinto cinque incontri nella fase a gironi e aver guadagnato il primo posto nel raggruppamento. Simone Giannelli e compagni vogliono continuare a farsi largo in questa rassegna continentale e l’incrocio con la modesta compagine balcanica non deve impensierirli. Il CTDeha analizzato la situazione nella conferenza stampa ...

