Volley | Europei 2023 | la Francia liquida la Romania senza Ngapeth | staffetta tra gli opposti Romania ai quarti

(Di venerdì 8 settembre 2023) A Varna (Bulgaria) si sono disputati due ottavi di finale deglidimaschile. Laha confermato il pronostico della vigilia e ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 (25-21; 25-21; 25-15). Tutto relativamente facile per i Campioni Olimpici, capaci dire i padroni di casa e di meritarsi il quarto di finale con la(contro cui avevano perso nella fase a gironi, ma i transalpini erano nei fatti già sicuri del primo posto). A trascinare la formazione di coach Andrea Giani sono stati lo schiacciatore Timothée Carle (10 punti) e il centrale Barthélémy Chinenyeze (13 punti, 3 muri).tra gli: ha iniziato Jean Patry (5 punti), poi a metà del secondo set è subentrato Stephen Boyer (6). A riposo ...

La Romania batte 3 - 2 la Croazia al termine di una sfida estenuante e strappa un biglietto per i quarti di finale negli2023 di. A trascinare la nazionale romena è stato un monumentale Rata da 30 punti, mentre nella Croazia non bastano i 29 dell'opposto di Milano Dirlic . Nel primo set Croazia non ...

Europei di volley 2023, Italia-Macedonia del Nord: orari e tv Quotidiano Sportivo

Ecco le ultime dichiarazioni del CT De Giorgi prima della sfida di domani per gli ottavi di finali degli Europei di Volley con la Macedonia Le ultime dichiarazioni del CT De Giorgi prima della sfida ...Giornata di vigilia per l'Italia, che domani (sabato 9 settembre, ore 18.00) affronterà la Macedonia del Nord negli ottavi di finale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale partirà ...