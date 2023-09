Volley | De Giorgi | “Non sottovaluteremo la Macedonia | lavorato tutta l’estate per queste partite”

(Di venerdì 8 settembre 2023) “La sfida contro la Germania è stata diversa rispetto alle altre, soprattutto perché non c’era un obiettivo di classifica. E’ stata una partita importante per dare la possibilità a tutti i giocatori di avere minuti sul campo in vista degli ottavi. E ha generato valore. La? Ha un giocatore che è il loro opposto da controllare, è una squadra che si può mettere in difficoltà in ricezione, pertanto dobbiamo essere pungenti nel servizio”.le parole del ct dell’Italia Ferdinando De, in vista degli ottavi di finale degli Europei cotro ladel Nord. “Rischio di sottovalutare l’avversario? Non credo, abbiamoper questo torneo, è una sfida dentro o fuori. Abbiamo sempre puntato a cercare di realizzare il nostro ...

... ora è pronta a tuffarsi negli ottavi di finale degli Europei dimaschili . Gli azzurri ... Dunque, quinto successo in altrettante gare per i ragazzi di Deche hanno difeso il primo posto ...Bari si tinge di azzurro. L' Italvolley maschile è in città, in vista del match di domani, sabato 9 settembre (si gioca alle 18) al Palaflorio che metterà di fronte la squadra di Fefè Dealla Macedonia per l'accesso ai quarti di finale degli Europei di pallavolo . E se tutto andrà per il verso giusto, i campioni del Mondo e d'Europa in carica concederanno il bis il 12 settembre ...L'arrivo in terra di Puglia è stato affidato al pugliese doc, il tecnico Ferdinando De: 'Fino ad ora è stato un percorso in cui la nostra gente ha risposto alla grande e ora, nella mia terra, ...

L'Italia ha conquistato cinque vittorie consecutive nella fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile e ha guadagnato il primo posto nel gruppo A, meritandosi un accoppiamento teoricamente mol ...Segui Tag24 anche sui social Europei Maschili di Volley: l’Italia è arrivata in Puglia per preparare la sfida degli ottavi di finale in programma sabato con la Macedonia Italia, sabato la sfida con la ...