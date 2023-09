Volkswagen ID 7 - La berlina elettrica è a listino | prezzi e dotazioni

(Di venerdì 8 settembre 2023) Laha introdotto ala ID.7. Offerta, per il momento, nella sola variante Pro con powertrain da 285 CV, batteria da 77 kWh netti e un'autonomia dichiarata intorno ai 600 km (ma è prevista anche la Pro S, con accumulatori da 86 kWh per un range fino a 700 km e, in futuro, la più sportiva GTX), laè proposta cona partire da 64.850 euro (esclusi incentivi). Base completa. Sul fronte dell'assistenza alla guida (di livello 2), la configurazione di serie comprende, tra le varie, il cruise control adattivo, la frenata d'emergenza con riconoscimento pedoni, il sistema di assistenza al mantenimento della corsia, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il Park Assist, il riconoscimento segnaletica, l'assistente alla svolta, il Rear ...

...ha infatti presentatoID. X Performance, una concept car che non arriverà su strada o almeno non lo farà in questa forma ma che funge da laboratorio tecnologico ed esempio di...PER ORA LA PRO - LaID.7 è il modello di punta della serie ID, quella delle vetture elettriche della casa tedesca. Dopo la presentazione di questadi grandi dimensioni (è lunga 496 ...

Volkswagen descrive la sua ultima concept car come "una limousine sportiva completamente elettrica" con una potenza quasi doppia rispetto all'attuale ID.7 Pro. La sua controparte prototipo orientata a ...Questo concept è una iD7 modificata, per fare concorrenza a Bmw I4 e Tesla model S. Le caratteristiche sono notevoli.