Volandri e Fognini | schiaffi a distanza | il mondo del tennis italiano è in subbuglio

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il capitano azzurro di Coppa Davis Filipporisponde a Fabioe ricostruisce come è arrivato alla decisione di non convocarlo per la fase a gironi di Coppa Davis a Bologna contro Canada, Cile e Svezia (12-17 settembre). «Mi dispiace leggere le parole di, per la scelta dei toni e dei termini, sopra le righe, che riserva non solo al sottoscritto, ma anche ad un team che lo ha sempre sostenuto e a una Federazione che ne ha sempre accettato virtù e debolezze. Trovo le parole di Fabio profondamente ingrate, anche se mi rendo conto che il mio ingresso da Capitano di Coppa Davis possa aver minato le sue sicurezze. Sotto la mia gestione è sempre stato trattato come gli altri, e capisco che ne abbia potuto risentire», ha detto senza timore. «Ora, al netto delle modalità con cui ha deciso ...

Fabioè stato escluso da capitan Filippo, che gli ha preferito Andrea Vavassori, e si è sfogato sui social. Ecco l'opinione in merito di Ubaldo Scanagatta. Il tabellone maschile US ...Da qui si passa a toni più forti:ha definito le parole di" profondamente ingrate , anche se mi rendo conto che il mio ingresso da Capitano di Coppa Davis possa aver minato le sue ...ROMA - Non si placa la bufera in casa Italia dopo il botta e risposta tra Fabioe Filippo, capitano azzurro che ha replicato duramente allo sfogo del tennista ligure , deluso per l'esclusione in vista della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis (dal 12 al 17 ...

Coppa Davis, la dura replica di capitan Volandri a Fognini: "Ingrato" Virgilio Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il capitano azzurro di Coppa Davis Filippo Volandri risponde a Fabio Fognini e ricostruisce come è arrivato alla decisione di non convocarlo ...