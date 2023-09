Volandri a Fognini | «Ingrato Mi ha chiamato il suo staff per dirmi che è in pessime condizioni»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 settembre 2023) Clima sereno in Coppa Davis. L’esclusione a sorpresa di Fabioaveva provocato la reazione dell’ex numero uno azzurro: «Sono stato escluso senza spiegazione, scelta poco rispettosa». Il Corsera oggi ha insinuato il dubbio cheabbia pagato la sua vicinanza a Barazzutti potenziale candidato alla guida della Federtennis. Oggi Filippo, ct della Nazionale di Davis, risponde duramente a, definendo ingrate le sue parole. “Mi dispiace leggere le parole di Fabio, per la scelta dei toni e dei termini, sopra le righe, che riserva non solo al sottoscritto, ma anche a un team che lo ha sempre sostenuto e a una federazione che ne ha sempre accettato virtù e debolezze. Trovo le parole di Fabio profondamente ingrate. Il suo rendimento negli ultimi tre mesi non rispondeva ai ...