Vivian Suter e la natura coautrici nelle tele esposte in GAMeC fino al 24 settembre

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 settembre 2023)al 24, alcune delle sale disono tinte di colori accesi quali il verde acqua e il rosso perché ospitanti quella che non può essere chiamata, in maniera riduttiva, esclusivamente “esposizione”, ma un’esperienza viscerale, suggestiva, che non può lasciare immune nessuno spettatore.ha deciso di raccontato un pezzo di vita e di casa dell’artista Vivia, pittrice vissuta per molto tempo in Europa ma che ha poi deciso di stabilirsi in Guatemala, all’estremità di una foresta pluviale, per vivere appieno tutta la potenza della, nativa di Buenos Aires, decide di cambiare e di immergersi in unaincontaminata stabilendo la sua casa-atelier in un’ex piantagione di caffè vicino al lago Atitlàn, tra foreste, cime ...