Violenza sulle donne | Mattarella | “Intollerabile barbarie”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un capo dello Stato concreto, senza fronzoli e soprattutto senza peli sulla lingua su uno degli argomenti più ostici dei nostri tempi. Senza nemmeno esitare, Sergioha affrontato, in occasione della decima edizione del Tempo Delle, sul Corriere della Sera, uno dei temi cruciali riguardanti la nostra società e il tempo odierno, ovvero la. Il capo dello Stato, tramite un lungo messaggio, ha espresso tutti i suoi pareri riguardanti l’argomento. “Si tratta di un’sociale che richiede un’azione più consapevole di severa prevenzione, concreta e costante. Si deve affiancare nell’intera società, un impegno educativo e culturale contro mentalità distorte e una miserabile concezione dei rapporti tra donna e uomo. Non ...

Lacontro le donne in Italia, in questi ultimi mesi, ha continuato a manifestarsi con numerosi casi di assassinio e di stupro. Questa intollerabile barbarie sociale richiede un'azione più ...... a prima firma Catia Polidori, con 'Disposizioni concernenti lo sviluppo di strumenti informatici e di servizi di assistenza telefonica per la prevenzione delladonne'. I testo prevede ...Il principale obiettivo di "Cisl Run" è fornire un contributo tangibile nella lotta contro ladonne, e l'intero incasso dell'evento sarà destinato alle case rifugio. Il motto scelto ...

Come annunciato dalla conduttrice, uno dei temi portanti dell’edizione in corso del programma di infotainment di Canale5 sarà la lotta alla violenza contro le donne ... schermo alle spalle della ...Domani si svolgerà a Palermo la manifestazione regionale contro la violenza di genere indetta dal Coordinamento di Non Una di Meno Sicilia.