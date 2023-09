Violenza sulle donne | Mattarella | “Intollerabile barbarie sociale”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha definito lacontro leuna “” che “richiede un’azione più consapevole di severa prevenzione, concreta e costante”. A ciò, ha scritto in un messaggio al Corriere della Sera, per il “Tempo delle”, si deve affiancare “nell’intera società, un impegno educativo e culturale contro mentalità distorte e una miserabile concezione dei rapporti tra donna e uomo”.

• Segui tutti gli aggiornamenti Ore 07:39 - Mattarella: "Lasulla donne è una barbarie sociale" . E' la riflesisone del capo dello Stato in una lettera al Corriere della Sera. Gli ...Un territorio che ha conosciuto troppadonne. Marisa, Anna, Daniela, Uwadia Bose, e altre donne che hanno perso la vita in questo territorio. Colpevoli di essere donne. = '1694150237' ...... non hanno fatto altro che ripetere e mettere in scena qualcosa che avevano già visto altre mille volte, e che a loro era sembrato 'naturale' , perchè non ne percepiscono la brutale, la ...

La lettera pubblicata in esclusiva sul Corriere della Sera. "Non c'è libertà, oggi, quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche o morali" ...«Grata» aveva scritto sulla copertina della sua pagina Facebook per descrivere ... Un evento che aveva sconvolto la stessa Marisa decisa a schierarsi contro la violenza anche mentre era in attesa ...