Violenza minorile | passa la linea repressiva e basta Tranne che per i siti porno

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il recupero socio - educativo di un ragazzino che a 14 anni potrà, appena il decreto va in Gazzetta, essere arrestato anche per reati minori. Populismo securitario? Il governo approva il decreto ...

L'intenzione è sacrosanta: creare un argine alla delinquenza, fenomeno purtroppo fuori controllo, e tentare il recupero almeno dei più giovani. La ... quindie degrado, alla fine resta ......delinquenza. In un colpo solo viene abbassata la soglia della punibilità, a quattordici anni si può andare in carcere (e non più a sedici) se c'è la flagranza di reato per spaccio,...... semplificazione giornalistica che richiama i gruppi di giovanissimi dediti ae crimini ... bastano addirittura dieci anni per finire alla sbarra davanti alla corte, ma nei casi di ...

(Adnkronos) – Violenza sessuale e atti osceni messi in atto davanti ad alcune minorenni, a Caltanissetta arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un uomo gravemente indiziato dei reati. La ...I siti porno restano gratis e accessibili per tutte le età. Tensioni in consiglio dei ministri. Vince Salvini, manette e carcere anche a 14 anni ...