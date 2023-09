Violenza e atti osceni davanti a minori | scattano le manette per uomo

(Di venerdì 8 settembre 2023)edailenei confronti di un: tutti i dettagli di questa operazione portata avanti dalla poliziasessuale edin luogo pubblicoalla presenza di, sono scattate lenei confronti di un. Una vicenda che ha scosso e sconvolto l’intera comunità di Caltanissetta. Il colpevole è gravemente indiziato di aver commesso questi reati, dopo che alcune famiglie di 14enni avevano denunciato il tutto. Le vittime in questione non avevano mai avuto alcun tipo di conoscenza con l’a cui è stato dato il braccialetto ...

... che aveva denunciato due volte a fine luglio perpersecutori. Anche Marisa Leo, uccisa ieri a ... Nel caso dellasulle donne, occorrono seri interventi educativi a più livelli, a partire ......una assurda e antistorica cultura patriarcale che non contempla per la donna nessuna emancipazione dai ruoli prescritti da una società maschilista e che si traduce troppo spesso indi...sessuale eosceni messi in atto davanti ad alcune minorenni, a Caltanissetta arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un uomo gravemente indiziato dei reati. La Squadra Mobile ...

Violenza sessuale e atti osceni con minori, un arresto Agenzia ANSA

È stato arrestato un uomo dagli agenti della squadra Mobile di Caltanissetta con l'accusa di violenza sessuale e atti osceni in presenza di minori. Il provvedimento è stato emesso dal Gip, su richiest ...Caltanissetta, atti osceni davanti a minorenni: 45enne arrestato. In un caso avrebbe mostrato a una ragazza un video pornografico ...