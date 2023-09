Violenza contro le donne | via libera definitivo della legge per velocizzare le indagini dopo le denunce

(Di venerdì 8 settembre 2023) Mentre in Italia si continuano a contare i femminicidi, la Camera ha approvato definitivamente la proposta diche rafforza il cosidetto Codice rosso. Si tratta di un “addendum”, promosso al Senato dalla senatriche leghista Giulia Bongiorno, che riguarda l’avocazione delleper i delitti didomestica o di genere. Il testo approvato prevede un’ulteriore ipotesi di avocazione dellepreliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d’appello: ricorre quando il pm, nei casi di delitti didomestica o di genere, non senta la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizionenotizia di reato. Il testo è passato giovedì 7 settembre con 200 voti a favore, nessun contrario e 61 astenuti: si tratta dei deputati di Avs e del Pd secondo cui il ...

... mamma di una bimba di 3 anni ancora ignara di quello che è successo , brillante direttrice della comunicazione presso le cantine Colomba Bianca di Mazara del Vallo e attivistala...Harare (Agenzia Fides) " "Siamo profondamente preoccupati per gli episodi die gli arrestiavvocati che stavano facendo il loro dovere di assistere i propri clienti" afferma l'Associazione degli avvocati cattolici nello Zimbabwe dopo l'arresto di due avvocati ...Lale donne in Italia, in questi ultimi mesi, ha continuato a manifestarsi con numerosi casi di assassinio e di stupro ". "Libertà e diritti non sono una conquista irreversibile, ma ...

La violenza contro le donne un'intollerabile barbarie sociale. Questo il messaggio di Sergio Mattarella al Corriere per la decima edizione de "ll Tempo delle Donne". "Serve un'azione più consapevole ...Harare (Agenzia Fides) – “Siamo profondamente preoccupati per gli episodi di violenza e gli arresti contro avvocati che stavano facendo il loro dovere di assistere i propri clienti” afferma l’Associaz ...