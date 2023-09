Villarreal | Marca | l’ex Real Madrid Raul in cima alla lista dei candidati per la panchina

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il, dopo aver esonerato il tecnico Quique Setien, èricerca di un nuovo allenatore in vista della ripresa del campionato prevista subito dopo la sosta per le Nazionali. Stando a quanto riportato da, il grande favorito per ladel sottomarino giallo sarebbeGonzalez Blanco, storica bandiera dele attuale allenatore delCastilla, che non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare. SportFace.

1 Ilha esonerato nei giorni scorsi l'allenatore Quique Setien. Secondo quanto riportato dail candidato numero uno è l'allenatore del Real Madrid Castilla , l'ex attaccante e bandiera ...Le ultime partite hanno soltanto accentuato il disagio nello spogliatoio, scrive, un disagio che i calciatori avevano manifestato già all'arrivo del mister. Il, dopo aver ...Il tecnico dovrà saltare le prossime due sfide contro Cadiz e. Secondo il verbale del ... Come spiega, le successive dichiarazioni di Xavi sull'arbitro e LaLiga per il breve tempo ...

Real Madrid, il tecnico del Castilla Raul verso il Villarreal: pronto ... Sportitalia

Dalla decisione dell'ex attaccante ai dubbi sulla panchina della prima squadra: la situazione in casa dei blancos ...Il Real Madrid mette in mostra talenti non solo in campo ma anche in panchina. Il club spagnolo, infatti, ha dato il via libera a Raul, leggenda del club, a trattare col Villarreal per prendere il pos ...