“Vieni a prendere tua figlia” | la trappola a Marisa Leo Il suo ex la faceva pedinare

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Voleva dare un’altra possibilità al padre di sua”. Tre anni prima di diventare la vittima dell’ennesimo femminicidio,Leo aveva denunciato il suo assassino per stalking e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Si era recata anche al processo per ribadire le accuse contro Angelo Reina. “Mi controlla, mi pedina, mi ha aggredito in strada”, aveva detto al palazzo di giustizia di Marsala, ricordando i messaggi che aveva ricevuto dall’uomo con cui aveva avuto una. “Se non torni con me, mi ammazzo” e “Se non torniamo insieme sistemo la cosa a modo mio”, gli sms citati da La Repubblica. Poi, negli ultimi mesi, si era riavvicinata al suo ex. “Voleva dare un’altra possibilità al padre di sua”, ha detto un’amica a La Repubblica. “Tra alti e bassi sembrava che la cosa stesse funzionando”. ...

La morte di Marisa Leo è stata atroce. La donna è stata attratta in una trappola dal suo ex. Un incontro in campagna, tra le vigne di Marsala , con una frase semplice: 'tua figlia'. Una mamma che si mette in macchina per ricongiungersi con la sua bimba e trova la morte. Due colpi di fucile sparati da un uomo che non aveva accettato ancora la ... Angelo Reina, che ha ucciso Marisa Leo in contrada Farla al confine tra Mazara e Marsala, aveva pianificato l'omicidio. L'ha chiamata al telefono e le ha detto: "la bambina in azienda da me, intorno alle cinque e mezza". E ha riattaccato. Lei si è presentata puntuale nel vivaio. Ma la bambina non c'era. Reina l'aveva lasciata poco prima dalla ...