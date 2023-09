«Vieni a prendere tua figlia» | così Angelo Reina ha pianificato l’omicidio della sua ex Marisa Leo

(Di venerdì 8 settembre 2023), che ha uccisoLeo in contrada Farla al confine tra Mazara e Marsala, aveva. L’ha chiamata al telefono e le ha detto: «la bambina in azienda da me, intorno alle cinque e mezza». E, racconta Repubblica, ha riattaccato. Lei si è presentata puntuale nel vivaio. Ma la bambina non c’era.l’aveva lasciata poco prima dalla sua bisnonna. L’uomo aveva invece una carabina calibro 22. E ha fatto fuoco tre volte. Un’amica ha spiegato che lei aveva paura a lasciare lacon il padre. Due ore doposi è ucciso su un viadotto dell’autostrada tra Alcamo e Castellammare. Un camionista l’ha visto scendere dalla sua Porsche Cayenne e puntarsi il fucile in bocca. ...

Angelo Reina, che ha ucciso Marisa Leo in contrada Farla al confine tra Mazara e Marsala, aveva pianificato l'omicidio. L'ha chiamata al telefono e le ha detto: "la bambina in azienda da me, intorno alle cinque e mezza". E ha riattaccato. Lei si è presentata puntuale nel vivaio. Ma la bambina non c'era. Reina l'aveva lasciata poco prima dalla ...... dovrei fa' un po' de movimento, altro che portà le buste ar mercato" "Alloracon me, dai! ... dopo avermi telefonato sempre più incuriosito ed entusiasta, cominciò alezioni da me". ...... sei più portato ad un lavoro in team o in autonomia Focalizza le tue aspirazioni perla ...nel cuore degli HR dimostrando loro che puoi arrivare in alto! #schiaccia e fai match point!...