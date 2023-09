VIDEO – Dumfries straordinario con l’Olanda! Tre assist contro la Grecia

Tre gol, e tutti su assist di. Di seguito ilcon gli highlights.Corner battuto in area, colpo di testa verso il centro di, è De Roon che conclude in porta centralmente con il destro. Di seguito ildel gol.... 13' st Calhanoglu (rigore) INTER (3 - 5 - 2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni;(25' st ...La cronaca di Torino - Genoa Il Torino batte 1 - 0 il Genoa all'ultimo secondo e con una magia ...

[VIDEO] Dumfries dirompente in Olanda-Grecia: tre assist solo nel ... numero-diez.com

The governor says the state is at a crossroads and education leaders must jolt the system by acting now. FOX 5’s Tisha Lewis reports from Dumfries with more.Inter wing-back Denzel Dumfries is having a sensational game for the Netherlands against Greece, providing three assists – including for Atalanta man Marten ...