Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2023 ore 20 | 30

(Di venerdì 8 settembre 2023)DELL’8 SETTEMBREORE 20.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA CODE PER LAVORI TRA LA DIRAMAZIONENORD E VIA CASSIA NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE E PROPRIO SULLA VIA DEL MARE CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE MARE INFINE, SULLA LINEA METRE PER CONSENTIRE I LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA, QUESTA SERA LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SONO ALLE ORE 21.00, POI IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DA SARA SPANO’ E ASTRAL ...