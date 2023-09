Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 settembre 2023)DELL’8 SETTEMBREORE 18.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DIIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI T4RA LA VIA DEL MARE E VIA TUSCOLANA DOVUTE ANCHE AD UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA E PIU AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FLAMINIA E VIA CASSIA NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E L’A24TERAMO E PROSEGUENDO TRA VIA APPIA E LAFIUMICINO SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA INFINE SU VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral