Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2023 ore 12 | 30

(Di venerdì 8 settembre 2023)DELL’8 SETTEMBREORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATERMINATO ALLE 12.30 LO SCIOPERO REGIONALE DI 4 ORE I BUS EXTRAURBANI RITORNANO IN STRADA IL SERVIZIO È RIPRESO SULLE FERROVIE METRE EVITERBO PROSEGUE INVECE LO SCIOPERO DI 24 DEL TRASPORTO AEREO LA SECONDA FASCIA DI GARANZIA SCATTERÀ ALLE 18 E ANDRÀ AVANTI FINO ALLE ORE 21.OO SI CONSIGLIA, COMUNQUE, DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO ORA LARISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE, IN DIREZIONELA CIRCONE È TORNATA REGOLARE SI RALLENTA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E DIRAMAZIONE ...