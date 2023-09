Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 settembre 2023)DELL’8 SETTEMBREORE 08.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAÈ IN CORSO LO SCIOPERO REGIONALE DI 4 ORE, INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DUNQUE DALLE ORE 08.30 ALLE 12.30 SULLE LINEE BUS EXTRAURBANE E SULLE FERROVIE METRE EVITERBO LA PROTESTA NON COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DATPL, SERVIZIO REGOLARE ANCHE SULLE LINEE REGIONALI DI TRENITALIA SCIOPERO NAZIONALE ANCHE DEL TRASPORTO AEREO, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE È DI 24 ORE, SONO ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA CHE VANNO DALLE 07.00 ALLE 10.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00 SI CONSIGLIA, COMUNQUE, DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO ORA IL TRAFFICO, INTENSO IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ...