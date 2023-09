“Verissimo” ritorna con il doppio appuntamento il 9 e 10 settembre | gli ospiti

(Di venerdì 8 settembre 2023) Al via la nuova imperdibile stagione di “” il 9 e 10, alle ore 16.30 su Canale 5, Confermato ildel weekend per Il talk show condotto per la diciottesima edizione da Silvia Toffanin.con la nuova stagione 9 e 10del primodel sabato: In esclusiva Gianmarco Tamberi, fresco di medaglia d’oro nel salto in alto agli ultimi Mondiali di Budapest, la giornalista Myrta Merlino, neo conduttrice di “Pomeriggio Cinque” e prima intervista aper Rosa Diletta Rossi, protagonista della nuova fiction di Canale 5 “Maria Corleone”. Inoltre, in studio Grecia Colmenares, regina delle telenovelas degli anni ...

Assente dal piccolo schermo dal 2022, Magalli è tornato in onda all'inizio del 2023 raccontando adi aver affrontato un linfoma alla milza , che lo ha costretto a prendersi una pausa dal ......Carolyn Smith combatte contro un tumore al seno e della sua battaglia ha parlato ospite di, affermando: "È un tipo di tumore birichino, che non va mai via, si nasconde e ogni tanto"..."È un tipo di tumore birichino, che non va mai via, si nasconde e ogni tanto" così Carolyn Smith ha raccontato a Silvia Toffanin , ospite sui divanetti di, il ritorno del cancro al ...

Verissimo torna domani, da Sonia Bruganelli a Myrta Merlino e Gianmarco Tamberi: tutti gli ospiti (e le antici ilmessaggero.it

Se è vero che la nostalgia è il dolore del ritorno e che ricordare significa richiamare al cuore, come ci insegnano le etimologie delle parole degli antichi, pensiamo debba valere la pena di ...Se l'ex ct dovesse decidere di lasciare l'Arabia tra un paio d'anni per allenare di nuovo in Italia lo aspetterebbe un trattamento fiscale ...