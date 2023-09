Verifiche Nas sulle liste di attesa | denunciati 26 medici

Ventisei tra medici e infermieri sono stati denunciati daiall'esito disulla gestione di 3.884 liste di attesa e agende di prenotazione per prestazioni ambulatoriali per visite mediche specialistiche e esami diagnostici relative al Servizio ...Roma - Ventisei tra medici e infermieri sono stati denunciati daiall'esito disulla gestione di 3.884 liste di attesa e agende di prenotazione per prestazioni ambulatoriali per visite mediche specialistiche e esami diagnostici relative al Servizio ...commenta Ventisei tra medici e infermieri sono stati denunciati daidopo una serie disulla gestione di 3.884 liste di attesa e agende di prenotazione per prestazioni ambulatoriali, per visite mediche specialistiche ed esami diagnostici relative al ...

Truffa aggravata, peculato ed interruzione di pubblico servizio: 26 tra medici e infermieri sono stati denunciati dai Nas all'esito di verifiche sulla gestione di 3.884 liste di attesa e agende di prenotazione per prestazioni ambulatoriali, per visite mediche specialistiche ed esami diagnostici.