Verifiche Nas su 3 884 liste d' attesa | denunciati 26 medici

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ventisei trae infermieri sono statidai Nas all'esito disulla gestione di 3.884die agende di prenotazione per prestazioni ambulatoriali per visite mediche specialistiche e esami diagnostici relative al Servizio sanitario nazionale. Tra loro, ci sono noveche avevano favorito conoscenti e propri pazienti privati, stravolgendo led'. Sono ritenuti responsabili di reati di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata, peculato ed interruzione di pubblico servizio. In 195 casi le agende di prenotazione erano state sospese o interotte anche con procedure non consentite.

