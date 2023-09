Verifiche dei Nas su oltre 3mila liste d’attesa in tutta Italia | denunciati 26 operatori sanitari per irregolarità che compromettevano il Ssn

(Di venerdì 8 settembre 2023) Medici che favorivano propri conoscenti e pazienti privati cambiando ledi attesa a proprio piacimento e sospendendo o interrompendo le agende di prenotazione anche con procedure illecite. Per questo 26, fra cui i nove medici, sono statidai Nas all’esito disulla gestione di 3.884di attesa e agende di prenotazione per prestazioni ambulatoriali per visite mediche specialistiche e esami diagnostici relative al Servizioo nazionale e sono tutti ritenuti responsabili dei reati di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata, peculato ed interruzione di pubblico servizio. Le ispezioni, che sono state eseguite su tutto il territorio nazionale, hanno riguardato 1.364 strutture fra ospedali, ambulatori e ...

Anche in Umbria medici agevolavano pazienti Denunce anche in Umbria dopo lea tappetocarabinieriNas sulle liste d'attesa. In tutta Italia sono stati 26 i professionisti denunciati ...

Verifiche dei Nas su oltre 3.800 liste d'attesa, denunciati 26 medici - ItaliaOggi.it Italia Oggi

