Verdini viola i domiciliari | anche Freni espone il suo pensiero

Leggi su notizie

(Di venerdì 8 settembre 2023) Denisavrebbeto i, andando a trovare alcuni politici:Federicoha voluto esprimere un suoin una intervista al ‘Fatto Quotidiano’ Nel mondo della politica non si sta facendo altro se non parlare della “fuga” dell’ex senatore Denis. Quest’ultimo è sotto inchiesta perché avrebbeto i. Una notizia che è stata comunicata direttamente dal ‘Fatto Quotidiano‘, soprattutto dopo una indagine della Procura di Roma su presuntezioni delle regole. Imposte proprio nei suoi confronti. Ricordiamo che il soggetto sta scontando una condanna definitiva a sei anni e sei mesi per via del processo per il crac dell’ex Credito Cooperativo Fiorentino. Il ...