Venezia, Karina Cascella contro gli influencer sul red carpet: «Ci vanno cani e porci» leggo.it

Duro lo sfogo di Karina Cascella contro le celebrità che hanno sfilato in questi giorni sul red carpet a Venezia. La Mostra del Cinema ha raggiunto l'80esima edizione e per molti ...Karina Cascella ex noto volto del dating show di Uomini e Donne dice la sua sui tanti influencer ed ex volti dei reality presenti all'80ª edizione del Festival del Cinema di Venezia.