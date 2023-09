Venezia | così Garrone sottrae i morti all' ideologia della sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Come nelle storie di Totò e Peppino i soldi sono nascosti sotto il mattone. Lo stregone è identico a Rafiki, quello di Il re leone e i cattivi sono proprio cattivi. Come Jafar in Aladdin. Persino la fontana da Mille e una notte c'è ed ecco a voi la messa in opera di Io Capitano, il film totale di Matteodove comincia e non finisce l'avventura di Seydou e Moussa, due ragazzi che partono da Dakar per arrivare sotto casa nostra. C'è un presepe tutto di gioia bambina, coi maschietti che fanno i dispetti alle signorine. E quel che c'è, è un villaggio in Senegal stretto d'assedio dall'illusione di una vita migliore ma fin troppo lontana. Ci sonodappertutto. Nelle vicinanze, infatti, tra le dune, c'è la realtà. Ci sono carcasse di piccolini, di donne e di uomini dai muscoli giganteschi – ormai polvere – alitati dalla stessa sabbia del deserto. ...