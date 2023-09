Venezia 2023 | Raoul Bova e tutte le star in total black sul nono red carpet

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nona giornata di redalla Mostra del Cinema diche accoglieper presentare la nuova fiction Mediaset I Fantastici 5. Tante leche hanno scelto ancora una volta il, da Elisabetta Gregoraci a Valentina Bellé. La cerimonia conclusiva è sempre più vicina, manon ha ancora finito con il glam. L’80esima edizione della Mostra del Cinema ha riportato anchein Laguna per presentare I Fantastici 5, una nuova fiction pronta a debuttare in casa Mediaset e presentata in anteprima durante la kermesse cinematografica. Soltanto pochi giorni prima anche la sua dolce metà Rocío Muñoz Morales era riapparsa al Lido, dopo aver guidato la 79esima edizione in ...