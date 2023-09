Venezia 2023 | il sorriso fiammante di Maggie Gyllenhaal illumina il red carpet della decima serata

(Di venerdì 8 settembre 2023) L'attrice accende lacon le sue labbra rosso fuoco, Jessica Chastain seduce con ciglia effetto ventaglio e ombretto bronze, Caterina Murino raccoglie le sue lunghezze in una coda alta, anzi altissima, che conquista. Tutta la bellezza sul tappeto rosso

Il peso della memoria e la sua dissoluzione sono al centro di Memory, riuscito melodramma contemporaneo di Michel ...Tra questi c'è Mattia, 17 anni, una passione per i social, che ha raccontato in un cortometraggio di 8 minuti presentato alla Mostra del cinema dila notte di un malato raro, tra la corsa al ...Il dramma dei femminicidi arriva sul red carpet a, con la presenza della Commissione bicamerale d'inchiesta per il contrasto degli omicidi e della violenza di genere.

Venezia 2023, pagelle look: Lavinia Abate (Miss Italia) Frozen (5), Levante dark lady (8), Oriana Marzoli Catw ilmessaggero.it

A Venezia arriva un’Italia in bianco e nero di 70 anni fa con un film di 27 minuti restaurato dall’Istituto Luce: quello sulla Commissione bicamerale sulla miseria ...Memory la nostra recensione del dramma di Michel Franco con Jessica Chastain e Peter Sarsgaard presentato in concorso a Venezia 80 ...