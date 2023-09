Vaticano | trovati i nomi dei 3 200 ebrei salvati dalla Chiesa a Roma durante la Shoah

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sono oltre 3.200 i bambini, le donne e gli uominiche vennerodallae di cui ora sono stati scoperti i. Furono nascosti in 155 istituti religiosi di, 100 congregazioni femminili e 55 maschili mentre la capitale si trovava sotto l’assedio nazista. Le informazioni inedite sono state rinvenute in alcuni documenti del pontificio istituto biblico che si credevano perduti. Fu Papa Pio XII ad aprire le porte agli. Il tutto avvenne in segreto. Le persone si presentavano e il padre gesuita Gozzolino Birolo annotavae cog, mentre nel settembre del 1943 il capo delle SS Herbert Kappler ordinava il rastrellamento del ghetto dinonostante avesse ...

Al momento le identità non possono essere divulgate, per questioni di privacy nei confronti dei discendenti che verranno contattati per ricostruire la storia di ciascuno degli ospiti del. ...Vengono poi i due casi federali , uno in Florida per la storia dei documenti segretiin suo ... poi diventata e tuttora sua moglie, e ambasciatrice incon la presidenza Trump, e nel ......e/o sfollati con la forza 1.117 bambini feriti 1.167 bambini scomparsi 16.820 bambini13 ... Ilveramente può fare qualcosa per una pace giusta Oggi 30 agosto, come già sottolineato, si ...

Vaticano, trovati i nomi dei 3.200 ebrei salvati dalla Chiesa a Roma ... Open

Tremiladuecento uomini, donne, bambini ebrei braccati che si salvarono grazie a Pio XII. Ora si conoscono le loro identità, le date di nascita e dove trovarono rifugio a Roma. Una ...La scoperta negli archivi del Pontificio Istituto biblico, in collaborazione con la comunità ebraica e lo Yad Vashem: tra il ’43 e il ‘44, durante l’occupazione nazista, 100 congregazioni femminili e ...