Vaticano | Papa Francesco riceve Sylvester Stallone

... applausi e commozione al funerale del musicista ucciso 06/09/23 Fotogallery - Monreale, violenza su due sorelle: quattro arrestiFrancesco ha ricevuto in udienza inl'attore e regista ...Francesco stamani ha ricevuto in udienza Sylvester Stallone. Ne dà notizia il. L'attore italoamericano, famoso per avere interpretato Rocky Balboa e John Rambo, si trova in questi giorni ...

Dal Papa vicinanza e affetto al Festival di Mediterranea Vatican News - Italiano

Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano l'attore e regista americano Sylvester Stallone. Dell'udienza papale al celebre interprete di successi planetari come Rocky e Rambo dà notizia il Boll ...Papa Francesco stamani ha ricevuto in udienza Sylvester Stallone. Ne dà notizia il Vaticano. L’attore italoamericano, famoso per avere interpretato Rocky Balboa e John Rambo, si trova in questi giorni ...